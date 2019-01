DIY : Fabriquez votre propre baume à lèvres

Nouvelle année, nouvelle rubrique. Chaque semaine, nous vous proposerons des recettes faciles à réaliser chez vous pour fabriquer de vos propres mains les produits dont vous avez besoin tant pour le corps que pour l’entretien de la maison.

Cette année, j’ai décidé de fabriquer de mes propres mains les produits dont j’ai besoin tant pour mon corps que pour l’entretien de ma maison. Pourquoi? Les avantages sont en réalité nombreux! Par exemple, cette démarche m’évite d’être confrontée en permanence aux nombreuses substances chimiques, allergisantes ou encore aux perturbateurs endoctriniens que l’on retrouve dans les produits vendus en grande surface.

Ensuite, elle va m’aider à limiter mes déchets en évitant d’acheter des contenants en plastique. Et enfin, cela va me permettre d’utiliser des produits naturels, bon pour l’environnement et la santé, tout en étant, à long terme, bénéfique pour mon portefeuille. Chaque semaine, je vous proposerai donc des recettes faciles à réaliser chez vous. N’hésitez pas non plus à m’envoyer vos idées!

Maïté Hamouchi

Fabriquez votre propre baume à lèvres

Ingrédients:

Cire d’abeille BIO

Huile d’amande douce BIO

Tubes à baume à lèvres (à réutiliser à souhait!)

Préparation: