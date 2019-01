Cinq jeux vidéo à suivre pour les cinq premiers mois de 2019

Après une année 2018 riche en nouveautés, 2019 commence en douceur et pourrait être une année de transition en attendant les prochaines consoles de salon. Néanmoins, les premiers mois de 2019 réservent plusieurs titres qui méritent d’être gardés à l’œil. À vos agendas, voici notre sélection.

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

Plus que quelques jours à dormir avant la sortie du premier blockbuster de l’année: Kingdom Hearts 3. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il se sera fait désirer. Le deuxième volet de la saga était sorti en 2006 sur PS2 et 13 ans plus tard, la suite devrait être à la hauteur des espérances. Développé par les Japonais de Square Enix, Kingdom Hearts 3 est un jeu de rôle atypique dans lequel vous incarnez Sora, un jeune garçon qui devra empêcher une force maléfique d’envahir l’univers. La particularité de ce jeu est de faire évoluer le joueur dans des mondes issus des productions de Disney et de Pixar. On y retrouvera ainsi les univers et les héros de Toy Story, Ratatouille, La Reine des neiges, Les Nouveaux héros ou encore Pirates des Caraïbes et Winnie l’Ourson. Le résultat s’annonce envoûtant et enchanteur!

Sortie le 29 janvier

Anthem (PS4, Xbox One, PC)

Trials Rising, Crackdown 3, Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Dirt Rally 2.0, en février, les sorties vont se bousculer. Mais à la fin du mois, de nombreux regards se tourneront sur Anthem. Cette nouvelle licence d’Electronic Arts a été développée par les Canadiens de BioWare à l’origine de sagas cultes comme Mass Effet et Dragon Age. Jouable en solo, Anthem sera un Action-RPG orienté vers la coopération multijoueur en ligne et qui n’est pas sans rappeler un certain Destiny. Équipés d’exosquelettes baptisés Javelins, les joueurs seront propulsés dans un univers de science-fiction. À un peu plus d’un mois de la sortie, de nombreuses interrogations entourent encore d’Anthem. Une chose est sûre: BioWare a déjà confirmé que le jeu ne contiendrait pas de loot boxes.

Sortie le 22 février

The Division 2 (PS4, Xbox One, PC)

Au printemps 2016, Ubisoft avait réussi un joli coup avec le lancement de sa nouvelle licence: The Division. Dans une ville de New York complètement dévastée et contaminée par un virus, le joueur devait progresser dans la ville, libérer des otages et découvrir des nouvelles planques. Trois ans plus tard, The Division est de retour. Cette fois direction, Washington D.C. dans un univers toujours aussi post-apocalyptique. Entre jeu d’action, jeu de tir et RPG, The Division 2 mélangera toujours les genres. Comme son prédécesseur, il sera jouable en solo mais il s’appréciera davantage en coopération. On a hâte d’y être!

Sortie le 15 mars

Days Gone (PS4)

Avec God of War, Detroit, Spider-Man ou encore Astro Bot, l’an passé, nous n’avons jamais été déçus par les exclusivités de Sony pour la PS4. 2019 pourrait être marquée par The Last of Us Part II, qui s’annonce déjà comme un chef-d’œuvre, mais aucune date de sortie n’a été dévoilée. Prévu pour la fin du mois d’avril, Days Gone sera donc la première grosse exclusivité PlayStation de l’année. Dans ce jeu d’action/aventure, on incarnera Deacon St. John, un biker qui évoluera dans un univers post-apocalyptique rempli de zombies. Le développement long et chaotique ainsi que les nombreux reports de la sortie laissent encore planer quelques doutes mais Days Gone et son open world stressant et infecté pourraient bien nous surprendre.

Sortie le 26 avril

Rage 2 (PS4, Xbox One, PC)

Selon le dicton, «En mai, fais ce qu’il te plaît». Nous, on sait déjà ce qu’on fera en mai: on jouera à Rage 2. Neuf ans après Rage premier du nom, le jeu édité par Bethesda et développé en collaboration par id Software (Doom) et Avalanche (Just Cause, Mad Max) fait son grand retour. La promesse: un FPS post-apocalyptique, coloré et déjanté. Dans un monde ouvert, vous incarnerez Walker, le dernier ranger, et vous plongerez dans le Wasteland. Au programme: des combats de véhicules à la Mad Max, des super-pouvoirs et des fusillades nerveuses dans ces terres impitoyables. Avec de tels studios derrière Rage 2, on ne peut être qu’impatients de découvrir le résultat.

Sortie le 14 mai

Thomas Wallemacq