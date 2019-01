New year, new gear

« Je vais vraiment faire plus de sport cette année »… C’est un peu la bonne résolution de tout le monde le 1er janvier. Certains adhèrent à cette idée, mais d’autres ont besoin d’un peu plus de motivation. Et cela passe notamment par de beaux leggings, des baskets ou des accessoires branchés! Avec une super paire de gants de boxe, vous monterez sur le ring avec plaisir, tandis que sur un tapis de yoga Terrazo, vous serez la plus tendance lors de votre salutation au soleil.

TIP:

Choisissez un jour de la semaine particulier pour vous exercer. Et tâchez de vous y tenir. Ne répondez pas à vos amis qui vous proposent de sortir ce jour-là. Et si vous souffrez du syndrôme FOMO, alors n’hésitez pas à faire du sport ensemble.