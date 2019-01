USA: Pelosi repousse son voyage en Afghanistan et accuse Trump d’avoir dévoilé ses plans

Privée d’avion militaire par Donald Trump, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, était prête à voyager en vols commerciaux jusqu’en Afghanistan mais a suspendu vendredi ce voyage car des révélations de la Maison Blanche ont mis sa délégation en danger, selon un porte-parole. « On nous a informé qu’en révélant l’existence de notre voyage, le président avait rendu la situation beaucoup plus dangereuse sur le terrain », a déclaré Nancy Pelosi à des journalistes au Capitole.

« Ce matin, nous avons appris que l’administration (Trump) avait aussi fait fuité les projets de voyage en vols commerciaux », a précisé son porte-parole. « Compte tenu des graves menaces » pour la sécurité « provoquées par les actes du président, la délégation a décidé de repousser le voyage ».

La Maison Blanche a fermement rejeté ces accusations. « L’idée que que nous ferions fuiter quoi que ce soit qui puisse mettre en danger un Américain est un mensonge absolu », a écrit un responsable de l’administration Trump dans un communiqué.

Si Nancy Pelosi et une vingtaine d’autres parlementaires « décident de réserver leurs vols commerciaux jusqu’en Afghanistan, évidemment que le monde entier va être au courant », a-t-il taclé.

Le président républicain et la présidente démocrate de la Chambre des représentants sont enferrés dans une dure bataille pour sortir de « shutdown », l’impasse budgétaire qui paralyse une partie des administrations fédérales et affecte 800.000 employés fédéraux depuis près d’un mois.

Et les coups sont devenus personnels cette semaine: mercredi, Nancy Pelosi lui a demandé de reporter le traditionnel discours sur l’état de l’Union du président, prévu le 29 janvier. Jeudi, le président Donald Trump a annulé, dans une lettre chargée d’ironie, le voyage de la délégation démocrate en avion militaire, alors que des élus démocrates étaient déjà à bord d’un bus de l’armée, prêts à partir.

Après cette décision, « la délégation était prête à voler en lignes commerciales », selon le porte-parole de Nancy Pelosi.

Mais pendant la nuit, le département d’Etat leur a signalé que le fait que Donald Trump ait révélé leur itinéraire « avait nettement aggravé le niveau de danger pour la délégation » et les troupes en Afghanistan.

De son côté, Donald Trump a de nouveau critiqué Nancy Pelosi sur Twitter vendredi matin pour « cette excursion de sept jours alors que 800.000 personnes ne sont pas payées ».

source: Belga