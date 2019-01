Sami Chouchi, vice-champion d’Europe en titre en -81 kg, déjà focalisé sur les JO

Sami Chouchi, qui a remporté l’Open de Visé en 2014 pour sa première participation en Basse-Meuse et qui a confirmé son réel potentiel en avril 2018 en devenant vice-champion d’Europe en moins de 81 kg, fera sa rentrée à Tel-Aviv, le terrain de ses exploits européens, le week-end des 25 et 26 janvier. « Je veux être le plus constant possible cette saison mais je suis déjà focalisé sur les JO de Tokyo », a-t-il déclaré vendredi à Belga en marge de la présentation de l’Open International de Belgique. L’athlète, âgé de 25 ans, a réalisé en 2018, sa meilleure saison avec une victoire au Grand Prix de Cancun (Mexique) et une troisième place à l’Open européen de Sofia (Bulgarie), sans oublier sa médaille d’argent aux championnats d’Europe. « Cette saison m’a apporté une réelle maturité. Je suis monté en puissance au fur et à mesure de la saison et j’ai ainsi eu une véritable prise de conscience. 2018 a été l’année du déclic », développe-t-il.

En ce début de saison, le judoka bruxellois s’alignera au Grad Prix de Tel-Aviv avant d’enchaîner, quinze jours plus tard avec le Grand Chelem de Paris. Il s’alignera ensuite au Maroc puis en Russie. Il sera aussi inscrit fin juin (22-25) aux championnats d’Europe au Belarus et fin août (25-31) aux Championnats du monde où il briguera à chaque fois une place sur le podium. La compétition mondiale se déroulera à Tokyo et servira de répétition générale aux Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2020.

« C’est mon objectif. J’ai effectué la même préparation que les années précédentes avec un stage de fond en Asie puis un second stage en altitude en Autriche. Je ferai moins de compétition cette année car je vise la qualité. J’ai désormais la maturité physique et psychologique. Je sais où je veux aller mais je veux continuer à apprécier au jour le jour ce que je fais », conclut-il.

Source: Belga