Rivaldo devient conseiller technique d’un club de D3 marocaine

Rivaldo, légende du football brésilien, est le nouveau conseiller technique du Chabab Mohammédia, un club de troisième division marocaine. C’est ce que ce dernier a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux sans donner plus de détails sur cet accord. Rivaldo, 46 ans, s’est illustré en Europe notamment au Deportivo La Corogne, au FC Barcelone et à l’AC Milan. Lauréat du Ballon d’Or en 1999, il a notamment remporté la Ligue des Champions avec l’AC Milan en 2003 et le championnat d’Espagne en 1998 et 1999 avec Barcelone. Vainqueur de la Coupe du monde 2002, Rivaldo a également été champion de Grèce avec l’Olympiacos et d’Ouzbékistan avec le FC Bunyodkor. En 2012, il avait tenté l’aventure en Angola, à Kabuscorp. Rivaldo a terminé sa carrière de joueur en 2015, à Mogi Mirim, club dont il est aussi le président.

Source: Belga