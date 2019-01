Rafael Nadal se qualifie pour son 12e huitième de finale à Melbourne

Rafael Nadal s’est très aisément qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie de tennis. L’Espagnol de 32 ans rejoint pour la 12e fois de sa carrière la 2e semaine de cette première levée du Grand Chelem disputée à Melbourne. Le N.2 mondial n’a laissé aucune chance au grand espoir local, l’Australien (à moitié espagnol par sa mère) Alex de Minaur, 19 ans, 29e mondial et 27e tête de série. Le match s’est conclu en trois sets 6-1, 6-2 et 6-4 en 2h22. Nadal, lauréat du tournoi il y a dix ans, et triple finaliste en 2012, 2014 et 2017, effectue à Melbourne son retour à la compétition après quatre mois d’absence et une blessure au genou droit.

Pour rejoindre les quarts de finale, stade de la compétition qu’il avait atteint l’an dernier, Rafael Nadal sera opposé à Tomas Berdych (ATP 57), 33 ans. Le Tchèque a éliminé l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 16/N.18) en quatre manches : 5-7, 6-3, 7-5, 6-4. Berdych, qui a atteint les demi-finales en 2014 et 2015, est mené 19 victoires à 4 contre la lauréat de 17 titres du Grand Chelem. Sa dernière victoire remonte à 2015 en quart de finale de l’Open … d’Australie. Voilà près de quatre ans que les deux hommes ne se sont plus affrontés.

Source: Belga