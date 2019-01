Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU entendra la Belgique les 24 et 25/01

Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies se réunira, les 24 et 25 janvier à Genève, pour examiner la situation des droits de l’enfant en Belgique. Une délégation gouvernementale belge se rendra en Suisse pour répondre aux questions du Comité. Plusieurs observateurs de la société civile seront également présents, annonce vendredi l’Unicef. La Belgique a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et ses trois protocoles. Elle doit donc faire l’objet d’un examen régulier quant à la manière dont elle met en œuvre les recommandations antérieures du Comité et la Convention ou ses protocoles facultatifs. Cet examen périodique permet d’évaluer les progrès réalisés par l’État belge dans l’application de la Convention. Il offre également l’occasion de débattre de la situation réelle et pas seulement de la situation officielle des enfants en Belgique, explique l’Unicef.

Au terme de cette audition, le Comité des droits de l’enfant publiera des recommandations adressées au gouvernement belge. Elles sont attendues le jeudi 7 février.

Source: Belga