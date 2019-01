La Belgique, 5e de la poursuite par équipes dames à Cambridge, bat le record national

L’équipe de Belgique de poursuite féminine a pris la 5e place de la cinquième et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste, vendredi à Cambridge en Nouvelle-Zélande. Après avoir signé au terme des 4000 mètres le 4e chrono des qualifications (4:32.764), Annelies Dom, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt et Gilke Croket ont été battues au 1er tour face à la Nouvelle-Zélande. Leur temps de 4:23.181 constitue toutefois un nouveau record de Belgique et leur permet de se classer 5e. Elles effacent des tablettes de plus de cinq secondes les 4:28.371 établis le 11 novembre 2017 par Annelies Dom, Lotte Kopecky, Saartje Vandenbroucke et Jolien D’hoore lors de la manche de Coupe du monde de Manchester.

Les Néo-Zélandaises, qui avaient devancé nos représentantes en 4:18.967, ont ensuite battu les Canadiennes en finale (4:16.028).

Source: Belga