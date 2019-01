Greg Van Avermaet (CCC) prêt pour le début de saison

Greg Van Avermaet a dévoilé son nouveau vélo vendredi au salon Velofollies à Courtrai. Sa nouvelle équipe CCC ne roulera plus avec BMC, mais avec Giant. Le cadre du champion olympique aura une teinte dorée et quelques symboles seront gravés afin que tout le monde puisse le reconnaître. « J’ai eu un bel hiver. J’ai vraiment hâte que la saison commence », a déclaré le champion olympique. Van Avermaet débutera sa saison au Tour de Valence le 6 février. Puis, il poursuivra avec le Tour d’Oman, le Circuit Het Nieuwsblad, les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo et les courses du printemps flamandes. « C’est presque une copie des autres années. Mais cette fois, je ne ne serai pas à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Mon programme est déjà assez chargé et comme c’est une course qui se termine souvent par un sprint, j’ai moins de chances. Je vais certainement participer au Het Nieuwsblad. Une belle course que j’ai déjà gagnée deux fois et qui est très importante, surtout en Flandre. Après le Tour des Flandres, c’est celle dont on parle le plus. »

Tout comme l’année dernière, il disputera certainement A Travers les Flandres. « Normalement, c’est une course que j’écarte (il ne l’a courue que cinq fois, ndlr), mais je vais l’ajouter à mon programme. C’est une épreuve du WorldTour. Ce serait donc dommage de l’oublier. » « J’ai hâte de recommencer. J’ai passé un bel hiver. Chaque hiver est un peu semblable. On commence toujours de bonne humeur, avec de bonnes intentions. Un peu comme tout le monde le 1er janvier. On veut prendre son envol le plus vite possible. Je suis très motivé, un peu plus que les autres années. La CCC est une nouvelle équipe, je suis le seul leader et je me sens un peu plus responsable. Je suis occupé avec le matériel, l’équipe, l’ambiance, etc. Il y a beaucoup de nouveaux garçons, quelques-uns à ma demande et tout le monde est très motivé pour réussir. »

CCC rêvait d’un bon départ: c’est le cas avec la victoire de Patrick Bevin dans le Tour Down Under. « C’est réjouissant, il est important que nous commencions du bon pied. Cela crée immédiatement une atmosphère positive. Avant, nous faisions partie des trois meilleures équipes du monde. C’est différent aujourd’hui. Nous avions plus de leaders alors que j’assume maintenant cette responsabilité presque seul. Ça génère un peu plus de stress, mais je gère. Personnellement, je suis toujours ambitieux. Oui, nous sommes moins forts qu’avant. Cependant, je pense que nous commencerons avec un bloc très solide et que quelques nouveaux se mettront en évidence. Ils voudront faire leurs preuves. J’aimerais frapper un coup au printemps. Quand ma saison sera-t-elle réussie? C’est simple et pas simple. Quand j’aurai gagné une classique ».

L’équipe a également changé de fournisseur de vélos. « Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer parce que j’ai roulé pendant huit ans avec BMC. Mais après deux semaines, on prend l’habitude. Je suis très satisfait de ma nouvelle monture et maintenant je ne pourrais plus m’en passer. Outre la touche dorée, plusieurs symboles figureront sur le cadre. Un trident en référence à ma victoire à Tirreno-Adriatico où l’on gagne un trident, un pavé pour Paris-Roubaix et le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro pour mon or olympique en 2016. »

Un casque couleur or a également été fabriqué. « J’attends toujours de voir si je vais l’utiliser. C’est peut-être un peu exagéré. Nous avons aussi un modèle noir avec lequel je roulerai le plus souvent. C’est peut-être quelque chose pour une course spéciale, comme le Tour des Flandres. »

