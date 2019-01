En déplacement à Gand, Rutten veut obtenir un résultat pour sa première avec Anderlecht

Fred Rutten va faire ses débuts avec Anderlecht dimanche à l’occasion d’un déplacement à La Gantoise lors de la 22e journée de championnat. L’entraîneur néerlandais, nommé à la tête de l’équipe début janvier, voudra avant tout signer un bon résultat. « J’aime le beau football, mais le plus important sera le résultat », a déclaré Rutten vendredi en conférence de presse. Pour sa première, le Néerlandais se rendra donc à la Ghelamco Arena. Si les troupes de Jess Thorup, septièmes à deux point des PO1, peinent encore à l’extérieur, elles n’ont plus perdu dans leur antre depuis le 7 octobre et un camouflet infligé par Genk (1-5) lors du dernier match d’Yves Vanderhaeghe. « Perdre n’est jamais une option à Anderlecht », a déclaré Rutten au stade Constant Vanden Stock. « Cette rencontre est déterminante pour les deux équipes, il faudra l’entamer avec un sentiment positif. Nous allons sûrement commettre des erreurs, mais ce sera instructif. »

Arrivé au RSCA début janvier, Rutten a profité de ses deux premières semaines pour « mieux connaître les joueurs, le staff et les personnes du club ». Interrogé sur sa connaissance du championnat, Rutten a déclaré être heureux de pouvoir compter sur son staff dans les prochains jours. « Ce n’est pas en deux semaines que l’on pourra voir le travail effectué depuis mon arrivée. Le plus important actuellement est de prendre des points. Nous avons les qualités pour jouer les playoffs I, mais il va falloir se battre. »

Le nouveau T1 anderlechtois est confronté à plusieurs défections dans le milieu de terrain. Adrien Trebel ne s’est entraîné ni jeudi ni vendredi et reste incertain pour dimanche, à l’instar de Yevhen Makarenko. L’Autrichien Peter Zulj, dont le transfert a été officialisé mercredi, doit arriver ce vendredi soir à Bruxelles. « Il n’est pas certain non plus qu’il puisse jouer à Gand, mais nous sommes contents qu’il soit là », a ajouté Rutten.

Outre son déplacement à Gand, les Mauves doivent encore se rendre au Standard (3/2) et à l’Antwerp (17/2) ainsi que recevoir les champions en titre brugeois (24/2). Rutten est donc devant un programme qui ne lui laisse que peu de latitudes. « C’est un calendrier compliqué, mais nous ne pouvons rien y changer. On doit d’abord se concentrer sur le match de Gand, on verra pour la suite », a expliqué Rutten, qui a son équipe à « 99% » en tête.

Parti en stage en Espagne pendant la trêve hivernale, le RSCA a disputé deux matchs amicaux contre des équipes allemandes. Il a d’abord battu 3-2 Hoffenheim (D1) avant de s’incliner 1-2 devant Heidenheim (D2 allemande). Éliminé en 1/16e de finale de la Coupe et en phase de groupes en Europa League, Anderlecht occupe la cinquième place du championnat de Belgique avec 34 points, derrière le Racing Genk (48 points), le Club Bruges (41 points), l’Antwerp (38 points) et le Standard (36 points).

Source: Belga