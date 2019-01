Elise Mertens en huitième de finale du double dames

Associée à la Belarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a rejoint le 3e tour (huitième de finale) du double dames de l’Open d’Australie de tennis, vendredi à Melbourne. Au 2e tour, elles ont dominé la Russe Veronika Kudermetova et l’Américaine Sabrina Santamaria en deux sets 7-6 (7/3), 6-2 en 1h26 de jeu. Douzième mondiale en double, Mertens avait été éliminée au 1er tour du double l’an dernier en Australie.

Mertens et Sabalenka seront opposées pour une place en quart de finale à la paire classée N.1 composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. Les Tchèques sont classées respectivement N.2 et N.1 mondiale. Elles ont remporté l’an dernier Roland-Garros et Wimbledon. Vendredi, elles ont écarté les Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore 6-4 et 6-4 au 2e tour.

La Limbourgeoise de 23 ans, 14e mondiale en simple, rencontrera l’Américaine Madison Keys (WTA 17) samedi pour une place en 1/8e de finale du simple.

