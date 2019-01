Un jeune croisiériste a été banni à vie par la compagnie maritime Royal Carribean. Elle lui reproche d’avoir sauté dans l’eau depuis le 11e étage du navire.

Le « Symphony of the Seas » est le plus grand navire de croisière au monde. Alors qu’il était amarré à Nassau, aux Bahamas, un de ses passagers a eu l’idée de sauter dans l’eau depuis le 11e étage. « C’était un comportement stupide et imprudent. Le jeune homme et ses compagnons sont désormais interdits de naviguer avec nous », a commenté Royal Carribean.

Le jeune américain s’est vu signifier juste après son saut qu’il ne remonterait pas à bord, et qu’il devrait rentrer aux États-Unis par ses propres moyens. Une action en justice a également été entreprise contre lui. Le jeune homme était encore saoul d’une soirée la veille au moment des faits.

Full send Une publication partagée par Nick Naydev (@naydev91) le 11 Janv. 2019 à 11 :28 PST

La vidéo postée sur Instagram a été vue plus de 150.000 fois.