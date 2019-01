Certains chanceux ont gagné une figurine de couleur blanche tenant dans sa main trois ballons estampillés « KKK ». Elle se trouve dans les œufs en chocolat de la marque Kinder qui fête ses 50 ans. Vous pensiez à quoi?

Pour fêter ses 50 ans, Kinder a créé un nouveau jouet à mettre dans ses célèbres œufs en chocolat. La figurine ovée est aux couleurs de la marque avec sa tête blanche et ses jambes orange. Sauf que dans sa main, elle tient trois ballons, chacun estampillé d’un K (comme Kinder). Certains clients ont lu «KKK», abréviation du Ku Klux Klan, l’organisation suprématiste blanche des Etats-Unis.

Un air de ressemblance avec Donald Trump

De plus, le personnage du jouet est surmonté de ce qui ressemble à une chevelure blonde. Des internautes ont fait le lien avec Donald Trump, le président républicain des États-Unis.

La marque a rapidement été accusée de racisme sur les réseaux sociaux. D’après Le Tribunal du net, une maman, outrée du jouet trouvé dans l’œuf en chocolat de son garçon, aurait contacté Kinder. Ce dernier aurait répondu : « Comme indiqué dans la note adressée à notre consommateur, il a été initialement conçu avec un ballon portant la lettre K. Cependant, deux autres ont été ajoutés pour fournir une structure plus robuste, car la sécurité et la qualité de nos jouets sont de la plus haute importance. Nous n’avions absolument aucune intention de nous associer au Ku Klux Klan et nous nous excusons sincèrement auprès de nos consommateurs pour toute infraction non intentionnelle commise ».

La lettre K seulement pour signifier Kinder

« Nous ne soutenons en aucune manière cette organisation. Le symbole K sur les ballons était uniquement destiné à représenter Kinder ».

Toujours selon les propos rapportés dans Le Tribunal du net, la marque aurait retiré du marché et détruit la gamme de jouets. Elle précise aussi que les personnes destinataires de l’œuf aux 3 K peuvent demander une autre figurine auprès du service clientèle.