MHD écroué pour une rixe mortelle à Paris

Le rappeur MHD a été mis en examen pour «homicide volontaire» et placé en détention provisoire dans l’enquête sur la mort d’un jeune en juillet au cours d’une rixe à Paris.

L’artiste parisien de 24 ans, Mohamed Sylla, de son vrai nom, «conteste toute implication dans cette rixe, sa présence sur le lieu des faits n’étant pas avérée», a déclaré son avocate Elise Arfi. Elle a précisé qu’elle ferait appel de son placement en détention provisoire. Le jeune homme est accusé pour sa participation à une rixe ayant entrainé un décès.

Sur Twitter, ses fans ne cachent pas leur stupéfaction.

D’autres expriment leur colère face au traitement qui lui est réservé. Ils déplorent notamment que le chanteur, lorsqu’il était au sommet de sa gloire, était un « chanteur français », alors qu’il est désormais qualifié par ses origines guinéo-sénégalaises.

🤦🏾‍♂️ Eh bah les mecs… On avait dit quoi ? On avait dit plus les mères et plus les origines pourtant… Incorrigibles hein !! 😂#MHD pic.twitter.com/lSUX6vsQRS

