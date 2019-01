Les impacts d’astéroïdes sur Terre en augmentation

Les impacts d’astéroïdes ont été 2,5 fois plus nombreux sur Terre au cours des 290 derniers millions d’années. D’anciennes collisions de roches spatiales seraient peut-être à l’origine de cette hausse.

Le nombre d’astéroïdes s’écrasant sur Terre ne baisse pas. Au contraire, il a augmenté 2,5 fois durant les 290 derniers millions d’années. Des chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Science ce jeudi 17 janvier.

Des données comparées avec celles de la Lune

Pour en arriver à ce constat, ils ont comparé l’âge et le nombre de cratères sur la Lune et sur la planète bleue. Les deux astres sont autant bombardés d’astéroïdes l’un que l’autre. Sauf que sur la Terre, « de nombreux cratères ont été cachés par l’érosion, les calottes glaciaires, etc. », indique le site de la revue scientifique. La Lune a donc servi de calibrage.

Entre 300 et 650 millions d’années, les scientifiques ont trouvé moins d’impacts d’astéroïdes sur Terre, toujours grâce à cette méthode de datation. Non pas parce que le temps les a effacés, mais parce qu’il y avait tout simplement moins d’astéroïdes avant.

Des phénomènes rares et surveillés de près

Pour l’heure, les chercheurs ignorent la raison pour laquelle le chiffre tend à la hausse. Peut-être est-ce dû à des collisions entre gros astéroïdes il y a 300 millions d’années. Cela impliquerait que les roches migreraient jusqu’à la Terre.

Tom Gernon, coauteur de l’étude et professeur de sciences de la Terre à l’université de Southampton, estime que cette augmentation n’est pas inquiétante. Les impacts d’astéroïdes et de comètes restent des phénomènes rares et sont surveillés par la NASA.