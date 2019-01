L’émouvant hommages de jeunes élèves à leur professeur décédée

Une directrice d’école britannique avait écrit une lettre à ces élèves peu avant de mourir d’un cancer. Ils lui ont rendu un hommage particulièrement émouvant lors de ses funérailles.

Sue East, qui dirigeait les élèves de primaire de St Andrew à Bath, est décédée en décembre des suites d’un cancer. Peu avant de mourir, elle avait dit aux enfants de se rappeler que « la poussière de fée se trouve dans toutes les situations, peu importe la difficulté ». En réponse à la lettre, ses élèves ont dessiné des images de fées, de papillons et de notes de remerciement, qui ont été collées sur son cercueil à l’abbaye de Bath.

https://t.co/HwAShZdLFg via @MailOnlineSue East was a kind caring teacher who sent an inspirational letter to her pupilsburied in coffin coverd by pupils art work RIP Sue 1960-2018

— Cleo Sharp (@Shotgooner) January 18, 2019