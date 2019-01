Zverev se hisse au 3e tour de l’Open d’Australie

Alexander Zverev a été malmené par le Français Jérémy Chardy (ATP 36) mais l’Allemand, 4e mondial, a fini par s’en sortir au bout de cinq sets et 3h46 de match, jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie. Zverev, 21 ans et lauréat du Masters en fin de saison 2018, s’est imposé 7-6 (7/5), 6-4, 5-7, 6-7 (8/6) et 6-1 sur la Margaret Court Arena. Zverev, qui menait pourtant deux sets à rien, a vu le Français revenir dans la partie. Membre régulier du top 100 depuis près de 10 ans, Chardy n’a pas baissé les bras et, grâce à son grand coup droit, a emmené la partie dans un cinquième set décisif. Efficace tant sur son service qu’en retour, Zverev a ensuite survolé le dernier set.

Le jeune et talentueux allemand, qui symbolise la « Next Gen », cette nouvelle génération de joueurs sur le circuit ATP, attend toujours une performance de premier choix dans un Grand Chelem. En effet, Zverev n’a disputé qu’un seul quart de finale d’un tournoi majeur, battu par Dominic Thiem à Roland-Garros 2018.

Au prochain tour, Zverev affrontera l’Australien Alex Bolt (ATP 159). Le gaucher de 26 ans, bénéficiaire d’une invitation, a écarté jeudi un autre Français, Gilles Simon (ATP 31), en cinq sets également: 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10/8) et 6-4. Bolt n’avait jamais passé le cap du premier tour en Grand Chelem.

