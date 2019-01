USA: arrestation d’un « djihadiste » voulant attaquer la Maison Blanche

Un homme de 21 ans a été arrêté en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, pour avoir tenté d’acheter notamment des explosifs et un lance-roquettes antichar dans l’intention de mener une attaque contre la Maison Blanche au nom du djihad, ont annoncé les autorités américaines.

Byung Pak, procureur fédéral en Géorgie, a fait part de l’arrestation de Hasher Taheb mercredi tard dans la soirée à la suite d’une enquête d’une année de la police fédérale (FBI). Celle-ci avait été lancée à la suite d’informations fournies par un membre de la communauté locale selon lequel le jeune homme s’était « radicalisé ».

D’après l’acte d’accusation, cet habitant de Cumming a tenté de recruter l’informateur et un agent du FBI opérant sous couverture pour son projet d’attaquer la Maison Blanche et d’autres cibles de la capitale fédérale.

A l’origine, Hasher Taheb souhaitait être un « martyr » au nom du djihad en allant en territoire occupé par le groupe Etat islamique en Syrie ou en Irak, a-t-il expliqué à l’informateur du FBI, détaille l’acte d’accusation.

Mais arguant de la perte de son passeport, il avait considéré mieux de réaliser des attentats sur le sol américain.

Le 7 décembre, il a rencontré l’agent incognito et a révélé un croquis réalisé à la main de la « West Wing » de la Maison Blanche, où se trouve notamment le bureau du président des Etats-Unis.

Dans les semaines suivantes, il a détaillé les armes nécessaires (armes semi-automatiques, grenades et un lance-roquettes antichar AT-4) et a chargé l’agent fédéral sous couverture de les obtenir.

Il voulait que le trio mène des attaques conjointes, arrêtant la date du 17 janvier pour ce « game day », comme il l’avait appelé.

Les trois protagonistes se sont retrouvés mercredi sur un parking où le jeune homme a pris possession des armes –neutralisées au préalable– et a été arrêté dans la foulée.

Selon des médias américains, il a été inculpé formellement jeudi matin devant un tribunal fédéral d’Atlanta et sa prochaine audience est prévue le 24 janvier.

Le procureur Pak a assuré qu’aucune cible n’avait réellement été menacée par ce projet.

Dans une affaire distincte, un Américain de 49 ans a été arrêté près de Cleveland (Ohio) et inculpé pour avoir projeté un attentat dans la ville le 4 juillet, jour férié pour célébrer l’indépendance des Etats-Unis. Demetrius Nathaniel Pitts, alias Abdur Raheem Rafeeq, « a prêté allégeance à Al-Qaïda », a indiqué le ministère de la Justice.

source: Belga