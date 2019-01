Rénové, le tunnel de la Porte de Hal arbore un look artistique

Après deux ans de travaux et un investissement de 32 millions d’euros, la rénovation du tunnel de la Porte de Hal est terminée à Bruxelles. L’infrastructure comporte désormais plusieurs éléments artistiques. Le tunnel devra encore rester fermé de nuit pendant quelques semaines pour les derniers réglages et tests, mais il sera ouvert de manière permanente à partir du mois de février. « C’est un tunnel complètement renouvelé: le sol, le plafond, les murs latéraux, l’électricité, la ventilation », a déclaré le ministre bruxellois de la Mobilité mercredi soir lors de la présentation du site à la presse. « Il s’agit d’un tunnel intelligent que nous pouvons contrôler à distance. »

Ainsi, tout peut être commandé sans qu’il faille pénétrer dans le tunnel. Une attention particulière a été portée aux dispositifs anti-feu. Éclairées à l’aide de lampes LED vertes, les sorties de secours sont encore plus visibles en cas d’incident grâce à des spots éclairants.

Des éléments artistiques ont été ajoutés à l’intérieur. « C’est la première fois qu’une telle intervention artistique voit le jour dans un tunnel à Bruxelles. C’est lorsque les automobilistes se déplacent à 50 km/h qu’ils jouissent de l’effet maximal de cette scénographie », selon M. Smet. « S’il est à l’arrêt, il remarquera certains éléments de détails. »

Cette approche créative sera appliquée à d’autres tunnels que la Région bruxelloise doit encore moderniser. « Dans le tunnel Leopold II, on va ajouter des images d’animaux de la préhistoire. Dans le tunnel Belliard, ce seront des éléments européens », a ajouté le ministre.

Le Fuse, discothèque voisine de la Porte de Hal, organise une fête samedi soir dans le nouveau tunnel. Les 2.000 billets mis en vente ont été vendus en cinq heures.

Source: Belga