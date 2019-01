Open d’Australie: Elise Mertens au 2e tour en double après avoir battu Demi Schuurs

Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a remporté son match du premier tour du double à l’Open d’Australie, jeudi à Melbourne. Mertens et Sabalenka se sont imposées 6-2, 3-6 et 6-3 après 2h19 de match contre le duo formé par l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série N.15.

Ce match était l’occasion pour Elise Mertens de défier Demi Schuurs, sa ancienne partenaire de double. La paire belgo-néerlandaise, lauréate ensemble de 4 tournois, dont 3 en 2018, s’était qualifiée pour le Masters de Singapour. En 2018, Schuurs et Mertens s’étaient d’ailleurs inclinées au premier tour à l’Open d’Australie.

Mertens et Sabalenka défieront vendredi au 2e tour la Russe Veronika Kudermetova et l’Américaine Sabrina Santamaria, qui ont pris la mesure du duo formé par la Suissesse Belinda Bencic et la Croate Donna Vekic en deux sets, 6-3, 6-1.

Plus tôt dans la journée, la Limbourgeoise de 23 ans, 14e mondiale, a pris la mesure de la Russe Margarita Gasparyan (WTA 91) sur le score 6-1, 7-5 en 1h32 de match. Demi-finaliste en 2018, Mertens affrontera l’Américaine Madison Keys (WTA 17) au 3e tour.

Source: Belga