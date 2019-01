« Les égoûts ne sont pas des poubelles », rappelle la SPGE dans une campagne

Les déchets jetés dans les toilettes et les égouts ont pour conséquence une pollution importante de l’environnement. Afin de rappeler à tout un chacun les bons gestes, la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) en Wallonie lance jeudi une campagne déclinée en capsules vidéos. Une brochure explicative « Le petit livre des toilettes » est également publiée. « Derrière vos éviers, vos toilettes, des gens travaillent à évacuer et à traiter les eaux usées avant qu’elles ne polluent notre environnement », souligne la SPGE. « En adoptant les bons gestes, chacun participera à la protection de nos rivières, de nos différentes masses d’eau et donc de notre environnement. »

Une première capsule vidéo est diffusée depuis jeudi sur le site de la SPGE, intitulée « Coton-tige et lingette? pas dans les toilettes ».

Six autres suivront sur un peu plus d’un mois, dont « Sirops et comprimés? Pas dans les WC! », « Quand c’est trop gras, la station ne digère pas » ou encore « Les déchets spéciaux? Pas dans l’eau! ».

Mise en place en 1999 par la Région wallonne, la SPGE a depuis investi plus de 4 milliards d’euros dans la protection de l’environnement. La Société publique de gestion de l’eau gère 430 stations d’épuration, 900 stations de pompage et plus de 2.400 km de canalisations.

