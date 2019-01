Dakar 2019 – Stéphane Henrard: « Le redressement est intervenu la deuxième semaine »

Stéphane Henrard et Gatien Du Bois (Dunbee) ont terminé en 14ème position de l’une des plus dures éditions du Dakar. Les frustrations de la première semaine ont fait place à la fierté à Lima. « Nous venons de mettre notre voiture dans le parc fermé. Le Dakar est maintenant vraiment terminé », a déclaré Henrard. « Cette dernière étape était courte mais vicieuse. Nous avons été très prudents. Peut-être un peu trop, mais je voulais absolument éviter les ennuis. Avec la 14e place, nous sommes très satisfaits. Cela aurait été une folie de pendre des risque pour terminer 13e. La première semaine a été très difficile. Gatien a eu beaucoup de difficultés à naviguer, ce qui n’a pas facilité notre tâche. Dans la deuxième semaine, il y a eu un retournement de situation. Gatien a fait un excellent travail et cela nous a permis de remonter à la 14e place. La voiture a bien tenu le coup. Je suis très fier de mon équipe et du travail de développement que nous avons réalisé avec cette voiture. Avec une équipe compétitive dans la voiture, nous aurions atteint le top 10 sans aucun problème. »

Source: Belga