213 véhicules en route vers Lima pour boucler le Dakar

La 10e et ultime étape du Dakar 2019 se déroulera entre Pisco et Lima sur 359 kilomètres, dont 112 de spéciale, jeudi au Pérou. Pour la première fois en 41 éditions, le rallye raid se tenait dans un seul et unique pays. En moto, la lutte s’annonce serrée jusqu’au dernier kilomètre, l’Australien Toby Price (KTM), le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) et l’Autrichien Matthias Walkner (KTM) se tenant en 6:35 uniquement. Dans la catégorie autos, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) semble bien parti pour remporter une troisième victoire alors que le Russe Eduard Nikolaev (Kamaz) file vers un 4e succès en camion.

Sur les 334 véhicules au départ de Lima le 6 janvier, 213 sont au départ de la 10e étape jeudi à Pisco. Dans la catégorie motos et quads, il reste 94 des 163 partants, 88 sur les 130 en auto et 31 sur les 41 en camion. Cent vingt et un concurrents sont donc hors course.

Côté belge, huit participants n’atteindront pas Lima. L’équipe du camion Ford composée de Peter Van Delm, Kurt Keysers et Steven Vaesen a dû abandonner dans la 2e étape pour un problème moteur. Leurs équipiers, Yves Rutten, Christophe Franco et Peter Convents (Ford) ont eux été mis hors course dès la première étape après avoir manqué un nombre trop importants de way points. Mais le trio a pu reprendre la course en deuxième semaine avant d’être une nouvelle mis hors course pour la même raison.

Dans la catégorie auto, Fabian Lurquin, copilote du Français Mathieu Serradori, a lui abandonné au cours de la 4e étape après avoir heurté une pierre et endommagé le carter de leur buggy. Mercredi, le Français Philippe Gache et Stéphane Prévot (SMG Buggy) sont partis à la faute alors qu’ils pointaient à la 14e place du général.

Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski (Mini), est 4e du général en autos, Stéphane Henrard et Gatien Du Bois (Dunbee) sont 13e, Philippe Lambilliotte et son fils Maxime (Dunbee) 23e. Il reste un seul Belge en camion, Peter Willemsen. Coéquipier des Néerlandais Ton Van Genugten et Bernard Der Kinderen (Iveco), il est 7e du général.

Source: Belga