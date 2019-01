Le Qatarien Nasser Al-Attiyah gagne son 3e Dakar

A l’issue d’une 10e et ultime étape sans surprise, le Qatarien Nasser Al-Attiyah a remporté la 41e édition du rallye-raid Dakar, ce jeudi à Lima au Pérou.

Au volant de sa Toyota Hilux, préparée par le Team belge Overdrive, et associé au Français Matthieu Baumel, Al-Attiyah s’impose au classement final devant l’Italien Nani Roma (Mini), 2e à 46 min 42 et le Français Sébastien Loeb (Peugeot) 3e à 1 h 54 min 18. Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski (Mini), termine 4e à 2 h 28 min 31. Stéphane Henrard (Dunbee), premier pilote belge, se classe 14e à 9 h 55 min06.

Agé de 48 ans, Al-Attiyah s’était déjà imposé dans l’épreuve en 2011 sur VW et en 2015 sur Mini. « Nasser », qui a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres au tir aux clays, offre à Toyota sa première victoire dans cette épreuve et succède au palmarès à l’Espagnol Carlos Sainz qui a remporté la dernière étape jeudi, entre Pisco et Lima, au volant de sa Mini.

Al-Attiyah a aussi terminé 2e en 2010, 2016 et 2018. Il a pris la tête dès le soir de la première étape et ne l’a cédé qu’un jour lors de la 3e étape. Il a signé trois succès partiel sur les dix étapes.

Il s’agit aussi du premier succès pour le Team Overdrive Racing de Jean-Marc Fortin.

Price en moto

L’Australien Toby Price (KTM) a décroché son deuxième Dakar en catégories motos, après celui de 2016, devant devant son coéquipier, l’Autrichien Matthias Walkner tenant du titre, 2e à 9 min 13, et l’Américain Andrew Short (Husqvarna), 3e à 44 min 10. Price avait pris la 3e place en 2018.

En camion, le Russe Eduard Nikolaev (Kamaz) a signé sa quatrième victoire et la troisième consécutive. Le Russe, associé à ses compatriotes Evgenii Iakovlev et Vladimir Rybakov, a devancé devancé de 25 min 36 son compatriote et coéquipier Dmitry Sotnikov (Kamaz).