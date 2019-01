Voici pourquoi vous ne devriez pas faire le #10yearschallenge

Une journaliste américaine a récemment mis en garde en garde les utilisateurs des réseaux sociaux contre le #10yearschallenge. Entre annonceurs et exploitation de reconnaissance faciale, ce nouveau challenge pourrait représenter un danger pour notre vie privée.

Cela fait maintenant quelques jours qu’il inonde nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook ou Instagram, vous n’avez probablement pas échappé au #10yearschallenge. Ce défi consiste à publier une photo de soi aujourd’hui aux côtés d’un cliché d’il y a dix ans. Mais ce nouveau challenge pourrait être moins inoffensif qu’il n’y parait. Kate O’Neill, journaliste pour Wired, met en garde contre les dérives de ce défi.

Elle avertit notamment les utilisateurs au danger que représente la reconnaissance faciale utilisée par Facebook depuis un an. Car si nos photos sont stockées sur le réseau social depuis notre inscription, ce challenge permet une contextualisation temporelle. Toute photo publiée sur les réseaux sociaux n’ayant pas forcément été prise au moment de sa publication. « Ce challenge permet une identification formelle et permet de reconnaître la personne dans des contextes et à des époques différentes » , explique Olivier Bogaert, Commissaire à la Computer Crime Unit à la RTBF. En plus de contextualiser dans le temps deux photos, les internautes publient généralement un contexte spatial ou social du type « Moi en 2009 devant l’Université, photo prise par Thomas ». Dès lors, c’est toute une partie de votre parcours de vie qui est connue.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition

— Kate O'Neill (@kateo) January 12, 2019