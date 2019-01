Une story Instagram sans fin pour sensibiliser à la sclérose en plaques

Une malédiction comme un jour sans fin… C’est ainsi que Clémence décrit son quotidien. La jeune femme est au cœur de la story Instagram de la Ligue française contre la sclérose en plaques (LFSEP). Au lieu de disparaître au bout de 24 heures, la vidéo réapparaît. Comme la maladie.

La Ligue française contre la sclérose en plaques a choisi Instagram pour sensibiliser à la maladie. Sur son compte « lfsep », elle met en scène Clémence, une jeune femme comme les autres de prime abord, mais qui est touchée par une malédiction. Chaque jour, des phénomènes étranges apparaissent, chaque jour, ses symptômes reviennent. Elle est atteinte de sclérose en plaques et c’est incurable.

Chaque jour, la story revient, comme la maladie

Sur Instagram, les internautes publient des stories, contenant des images et des vidéos visibles seulement 24 heures. La « never-ending story » de Clémence, elle, est visible tous les jours, à n’importe quelle heure, à l’image de sa pathologie. La Ligue française contre la sclérose en plaques a créé avec BETC digital la première story Instagram infinie, revenant chaque jour sur le réseau social.

Sur le compte, neuf courtes vidéos correspondent à neuf symptômes de la maladie. Troubles de la vision, de la motricité, douleurs spastiques, neuropathiques, dépression, fatigue… Toujours à travers la voix de Clémence, la LFSEP décrit les problèmes que rencontrent les malades : « Besoin de me rafraîchir. Je veux me servir de l’eau mais lâche mon verre qui se brise au sol… J’avais l’impression de le tenir pourtant » ; « Je me suis brûlé sous la douche. Pourtant l’eau était froide… Comment est-ce possible ? »

Le site de la ligue française décrit la sclérose en plaques comme une « maladie inflammatoire qui touche le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) ». 100 000 personnes seraient atteintes en France et ¾ seraient des femmes selon la LFSEP.