Roméo Elvis veut éliminer les bouteilles en plastique dans les écoles

Roméo Elvis avait déjà fait parler de lui il y a près de deux semaines sur Instagram avec son hashtag #magourdeamoi. Le rappeur revient à la charge avec une pétition pour privilégier les gourdes à l’école plutôt que les bouteilles en plastique.

Déjà plus de 13.000 signatures ont été récoltées par la pétition lancée par Roméo Elvis. Le rappeur de 26 ans s’attaque depuis plusieurs jours aux bouteilles en plastique. Il veut sensibiliser les enfants à cette problématique à la fois environnementale et sanitaire: «Il est temps d’inviter les jeunes à l’utilisation de la gourde. Les bouteilles en plastique sont mauvaises pour l’environnement et pour la santé. Les études montrent que 90% de l’eau en bouteille et 83% de l’eau du robinet contiennent des particules de plastique», a-t-il indiqué dans la description de la pétition.

Le chanteur propose de fournir les élèves en gourdes

La démarche s’adresse en premier lieu aux enfants et à leurs parents mais aussi au Premier ministre, Charles Michel, et à Maggie de Block, la ministre de la Santé. Il leur suggère: «Pourquoi ne pas installer des points d’eau dans les écoles et fournir des gourdes aux élèves entre 6 et 18 ans ? En Belgique, une gourde de type standard utilisée pendant un an représente à peu près 150 bouteilles en plastique d’un litre.»

L’artiste avait déjà lancé le hashtag #magourdeamoi il y a presque deux semaines sur Instagram. Plusieurs de ses 680.000 followers avaient adhéré à la démarche en publiant des photos d’eux posant avec leur gourde.