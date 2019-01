La chaîne de magasins New Look veut déposer le bilan en Belgique

La chaîne de magasins de vêtements New Look a annoncé, mercredi lors d’un conseil d’entreprise, son intention de déposer le bilan pour ses six magasins belges, indiquent jeudi les syndicats CNE et Setca. 110 travailleurs sont concernés. Le personnel réuni en assemblée générale jeudi à Bruxelles a décidé de faire grève.

« L’entreprise est en difficulté depuis plusieurs années en Belgique, les magasins ont fermé les uns après les autres (Brugge, Anderlecht, Liège..), et c’est finalement avec peu de données chiffrées que la direction nous annonce la nouvelle », souligne la CNE dans un communiqué. Le syndicat des employés regrette que New Look contourne « soigneusement » la loi Renault en passant par une faillite, « ce qui est totalement inacceptable », estime-t-il demandant au pouvoir politique de « prendre ses responsabilités pour durcir la législation dans de telles situations ».

« Le personnel a voté la grève jeudi matin. Le dépôt de bilan pour les magasins belges devrait être déposé la semaine prochaine. Nous voulons faire pression pour trouver une autre solution à la faillite », a expliqué Laurent Guerriti-Gerbi du Setca. New Look compte encore six magasins en Belgique: deux à Anvers, deux à Bruxelles, un à Hasselt et un autre à Mons. « Les magasins de Bruxelles et Mons ont déjà débrayé », précise M. Guerriti-Gerbi.