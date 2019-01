Cette année, on prend soin de son bonheur amoureux

C’est le moment des bonnes résolutions et on en a une terriblement sympa à vous proposer: trouver les clés de votre bonheur amoureux! Julie Du Chemin, sexologue et co-créarice de l’Académie des Arts de l’Amour (AAAh), vous prend par la main pour vous faire découvrir les infinies possibilités d’éveiller ou de réveiller votre plaisir. Pssst: les ateliers que propose l’AAAh peuvent constituer une bonne idée de cadeaux pour la Saint-Valentin, qui arrive toujours plus vite qu’on ne le pense!

Pourquoi avoir créé cette Académie des Arts de l’Amour?

«Pascal De Sutter et moi-même avons créé l’AAAh en tant que professionnels de la santé sexuelle. Nous sommes sexologues et nous voyons beaucoup de ‘misère amoureuse et sexuelle’. Une femme sur deux n’a plus de désir, un homme sur trois a des troubles érectiles ou bien éjacule plus vite qu’il ne le veut… Nous, on veut insuffler, inspirer d’autres façons de mieux aimer et de mieux s’aimer.»

C’est comme une académie de musique?

«Oui sauf que c’est un lieu en partie virtuel puisque cela se passe aussi en ligne. Notre mission, c’est de permettre aux gens d’apprendre l’art d’aimer et de leur proposer des moyens pour y arriver. Comme dans une académie de musique ou de dessin, on apprend des techniques et chacun choisit celle qu’il préfère. On dit apprendre parce que l’amour et la sexualité, c’est parfaitement naturel, mais ce n’est pas naturellement parfait.»

Surtout quand la société nous dit que «dessiner», c’est mal.

«Il y a effectivement toujours une chape de béton. Je reviens d’Algérie où j’ai donné une formation en sexologie à des médecins et où ils m’ont dit que chez eux le sexe était très tabou. Je leur ai répondu que, contrairement à ce qu’ils imaginent peut-être, chez nous ça l’est également. L’éducation est parfois encore très prude. C’est un paradoxe car le sexe est présent partout, avec la pornographie notamment, mais les gens ne savent pas forcément comment bien le pratiquer.»

Quels moyens utilisez-vous concrètement?

«Cela peut passer par des conférences ‘live’ gratuites, des formations vidéos, des livres, des podcasts, des ateliers collectifs sur des thématiques variées… Je viens par exemple de publier un trio de livres de textes érotiques. Chacun trouve sa propre porte d’entrée. Tout cela dans une extrême bienveillance, sans aucune idée de performance, on découvre juste son potentiel.»

Qui vient vous voir? Il y a autant de femmes que d’hommes?

«On est presque à l’égalité! Il y a un peu plus de femmes. Trois-quarts de nos clients sont en couple mais il y a aussi des activités pour les célibataires! Globalement, les personnes qui viennent chez AAAh ont trois profils: il y a ceux qui souhaitent réinvestir leur vie amoureuse et intime et casser la routine (souvent après l’arrivée d’un ou plusieurs enfants dans le couple). D’autres souhaitent continuer à enrichir leur sensualité en s’ouvrant à de nouvelles façons d’aimer et ce à n’importe quel âge. Enfin, il y a ceux ont reçu une forme d’éducation soit stricte soit lacunaire à propos de la sexualité et qui veulent enfin explorer leur vie intime dans la joie.»

Cela prend-il du temps de développer sa sexualité?

«Cela demande d’y consacrer une certaine énergie oui! L’essentiel est de trouver la façon qui nous corresponde. Par exemple, il est possible de regarder des conférences ‘live’ de chez soi et en toute confidentialité et ce gratuitement. AAAh propose également des ateliers en présentiel (l’art des caresses, l’art des jeux amoureux, l’art de la fellation ou du cunnilingus, tantra et tao…). Des formations vidéo sont également régulièrement proposées sur le thème du Désir, du Plaisir, du Tantra ou du Couple. Enfin, il est possible de suivre un ‘mastermind’ (groupe de quinze participants) comme celui que je proposerai en février, où je donnerai une formation et des exercices à faire de semaine en semaine, sur le thème des poly-orgasmes et des multi-orgasmes.»

Poly-orgasmes?

«Oui, poly parce que nous avons en fait de nombreuses zones érogènes (internes et externes) et donc plusieurs moyens d’accéder à l’orgasme, selon les façons dont ces zones sont stimulées. Nous pouvons aussi avoir des orgasmes émotionnels, des orgasmes intellectuels ou encore des orgasmes spirituels. Le fait d’apprendre le plaisir féminin (aux femmes et aux hommes) est très important car je pense que plus les femmes connaîtront leur fonctionnement et l’apprendront aux hommes, ou que ces derniers l’apprendront par eux-mêmes, au mieux le monde se portera! Il y a encore une inégalité: un homme qui fait l’amour jouit neuf fois sur dix, une femme qui fait l’amour c’est beaucoup plus aléatoire et souvent beaucoup plus compliqué.»

Et en un jour, on a tout appris?

«Non! Jamais! On n’a jamais fini d’explorer! C’est comme l’amour que l’on donne à ses enfants, il n’y a pas un moment où l’on ‘finit’ d’apprendre avec eux et d’investir en eux. J’aime bien faire prendre conscience de cela aux gens et souvent je donne l’exemple du mariage. Si vous vous mariez, vous allez dépenser une énergie incroyable et des sommes importantes pour ce jour-là. Mais il faudrait penser à prolonger l’investissement pour faire vivre l’intimité du couple qui est souvent son ciment quand même! Il faut savoir qu’une séparation sur deux est liée à des mésententes sexuelles. Il faut réagir quand on le peut et il est rarement trop tard. On a créé par exemple un programme en ligne qui s’appelle ‘Ré-enchantez votre vie amoureuse’ où l’on explique entre autres qu’il y a des saisons dans un couple et qu’on peut repasser autant de fois qu’on le souhaite par chaque saison.»