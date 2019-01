Bellot presse la SNCB et Infrabel d’agir pour améliorer la ponctualité des trains

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot a pressé jeudi les dirigeants de la SNCB et d’Infrabel de redoubler d’efforts pour améliorer la ponctualité des trains, la principale critique des usagers envers le service ferroviaire.

« J’ai demandé au management d’établir un plan d’actions coordonné visant à améliorer la ponctualité, et par là même, la satisfaction de la clientèle, avec des actions à court, moyen et long terme. Ce plan d’actions conjoint devra faire l’objet d’un reporting et d’une attention permanente », a commenté le ministre dans un communiqué diffusé après une rencontre jeudi avec les comité de direction et conseil d’administration des deux entreprises.

Prendre leurs responsabilités

La mise en oeuvre de ce plan d’actions conjoint fera l’objet d’un point spécifique récurrent discuté à chaque conseil d’administration, avec la formulation de mesures correctives si nécessaire. Le ministre Bellot rappelle dans son communiqué que l’Etat a consenti à plus de 5 milliards d’euros d’investissements pour le trafic ferroviaire sous cette législature, en plus des 13,7 milliards versés au titre de dotations à la SNCB et Infrabel. « Le gouvernement a donc pris ses responsabilités. C’est maintenant aux managements de la SNCB et d’Infrabel de prendre leur responsabilité ensemble, et de trouver des solutions concrètes ensemble, pour répondre aux attentes légitimes des citoyens », insiste François Bellot, qui a déjà lancé plusieurs appels similaires à la SNCB et Infrabel par le passé.

Pour mémoire, une enquête de satisfaction publiée en novembre dernier auprès de 4.400 voyageurs avait montré que seuls 61% d’entre eux sont satisfaits de la SNCB, leur principal grief étant le manque de ponctualité des trains. En novembre -soit le dernier bilan mensuel publié- une moyenne de 83,9% des trains de la SNCB avaient été ponctuels.