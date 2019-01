Un joueur « ou plus » des Red Lions, non présents en Inde, dans le collimateur de l’affaire des paris

L’affaire a fait grand bruit mardi avec l’annonce par un organe de presse d’éventuels paris illégaux effectués dans le milieu du hockey par les Red Lions, sacrés champions du monde en décembre dernier à Bhubaneswar, en Inde. Ce mercredi, lors d’une conférence de presse ayant pour objet la présentation de la nouvelle compétition de Pro League à laquelle les Red Lions et Panthers participeront dès ce mois de janvier, la Fédération belge de hockey (ARBH) a donné quelques informations supplémentaires relatifs à ce dossier extra-sportif. Par la voix de son porte parole Denis Van Damme, l’ARBH a répété qu’elle n’en était « qu’au stade d’une demande d’information de la part de la commission des jeux de hasard », précisant que la demande de la dite commission portait sur 20 rencontres, disputées entre 2015 et 2018. Une dizaine concerne des rencontres de clubs et les autres ont pour objet des matchs d’Euro Hockey League (Coupe d’Europe des clubs) ou encore des rencontres internationales de World League, un match du dernier Champions Trophy et deux duels de la dernière Coupe du monde de Bhubaneswar. Le nombre, qualité et montant des parieurs suspectés demeurent inconnus pour l’ARBH.

Si tous les Red Lions sacrés champions du monde en Inde ont juré unanimement s’être abstenus de parier sur le hockey durant la compétition, l’ARBH a cependant révélé qu’un ou plusieurs joueurs, faisant partie du noyau élargi mais non présents en Inde, auraient reconnu avoir parié sur des matchs. Ce qui selon la loi ne leur est pas interdit, puisque n’ayant aucune influence sur les résultats de leurs équipiers à 7.000 km de là. La fédération, qui n’a pas voulu communiquer plus à propos sur ces actes supposés suspects par la commission des jeux de hasard, a ainsi réitéré sa confiance vis-à-vis de son groupe de joueurs et reste dans l’attente de l’avis de la commission.

Source: Belga