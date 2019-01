Un Américain tué dans l’attaque djihadiste au Kenya

Un Américain a été tué mardi dans l’attaque perpétrée par un commando d’islamistes somaliens shebab dans un complexe de Nairobi regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux, a indiqué un responsable du département d’Etat. « Nous pouvons confirmer qu’un citoyen américain a été tué dans l’attaque. Nous transmettons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne », a-t-il déclaré.

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a refusé d’apporter davantage de détails, invoquant le respect de la vie privée des personnes concernées.

Au moins six personnes ont été tuées dans cette attaque. Un photographe de l’AFP a vu les cadavres affalés sur leurs tables de cinq victimes, à la terrasse d’un restaurant du complexe. Non loin, le photographe a également vu le corps d’un kamikaze qui avait fait exploser sa ceinture d’explosifs. Une source policière a précisé avoir vu les cadavres d’au moins 14 victimes.

Les shebab somaliens, groupe lié à Al-Qaïda derrière l’assaut du centre commercial Westgate ayant fait 67 morts en 2013, ont revendiqué très rapidement l’attaque de mardi.

« Les Etats-Unis condamnent dans les termes les plus forts la terrible attaque au complexe d’hôtel DusitD2 à Nairobi », a tweeté Bob Godec, ambassadeur américain au Kenya.

« Nous transmettons nos condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont été affectés par cette violence effrayante », a écrit le diplomate.

source: Belga