Météo – Quelques éclaircies au milieu des nuages ce mercredi

Le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies ce mercredi, malgré de nombreux champs nuageux. En fin de journée, le ciel se couvrira sur l’ouest du pays et les premières pluies pourront toucher la côte, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent modéré de secteur sud-ouest se renforcera progressivement. Ce soir et durant la nuit, une zone de précipitations traversera le pays d’ouest en est. Ces précipitations pourront d’ailleurs adopter un caractère hivernal en haute Ardenne. A l’arrière, le temps sera temporairement sec avec des éclaircies avant l’arrivée d’averses. Les minima se situeront entre 0 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 4 ou 5 degrés en basse Belgique. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest mais se renforcera au passage de la perturbation, avec des pointes de 50 km/h.

Source: Belga