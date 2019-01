Les arbitres Verboomen et Van Driessche ont reçu leur badge FIFA

Les arbitres Nathan Verboomen et Bram Van Driessche se sont vu décerner leur badge FIFA mardi soir au centre national du football à Tubize. Les deux arbitres, qui remplacent Sébastien Delferière et Bart Vertenten, peuvent donc désormais siffler des rencontres internationales. Au total, sept arbitres belges possèdent désormais leur badge UEFA. Verboomen et Van Driessche ont en effet rejoint Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot et Lawrence Visser. Ils peuvent tous officier lors de rencontres UEFA et FIFA au cours de l’année 2019.

Début novembre, Vertenten et Delferière, impliqués dans le scandale de suspicion de corruption dans le football belge, se sont vu retirer leur badge UEFA par le comité exécutif de l’Union belge de football (URBSFA).

Delferière était le mieux classé, dans la catégorie 1, celle juste sous le groupe élite. Vertenten figurait dans le groupe 2, comme Alexandre Boucaut et Jonathan Lardot.

Source: Belga