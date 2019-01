La majorité MR-PS à Wavre annonce une inévitable augmentation de la fiscalité

En présentant sa déclaration de politique générale (DPG) mercredi, la nouvelle majorité MR-PS, désormais à la tête de la ville de Wavre pour les six années à venir, a confirmé vouloir maintenir une gestion financière saine et rigoureuse. La fiscalité à Wavre (centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier) se situe parmi les plus basses de Wallonie et le taux d’endettement est extrêmement faible: 9 euros par habitant actuellement, alors que la moyenne wallonne est de 212 euros par habitant. Mais une augmentation de la fiscalité à court terme s’annonce inévitable. Le collège n’a pas encore discuté des moyens et des choix qui seront mis en œuvre pour augmenter cette fiscalité locale mais selon le nouvel exécutif communal, l’augmentation est prévisible et servira à affronter les enjeux de la prochaine législature. Elle devra aussi répondre aux nouvelles attentes des Wavriens. C’est qu’il faudra notamment financer la nouvelle piscine, mettre en œuvre un plan communal de mobilité, se préparer à la transition numérique et énergétique, embellir et redynamiser la ville, prendre en charge le financement des pensions des fonctionnaires statutaires, affronter la problématique du coût de la gestion des déchets, améliorer la propreté des espaces publics…

« Ces efforts d’investissements ne remettront pas en cause la promesse de maintenir les impôts locaux parmi les plus bas de Wallonie. Néanmoins, une augmentation de la fiscalité devra être envisagée à court terme afin de pouvoir offrir aux Wavriens tous les services d’une cité moderne, tournée vers l’avenir et responsable de son destin », confirme le volet budgétaire de la DPG soumise mercredi soir au conseil communal.

Source: Belga