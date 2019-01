Euro de volley 2019 (m) – Le sélectionneur Brecht Van Kerckhove veut « faire mieux que lors du dernier Euro »

Le sélectionneur de l’équipe nationale belge de volley masculin, Brecht Van Kerckhove, s’est montré satisfait du tirage de l’Euro de volley, qui aura lieu en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Slovénie entre le 12 et le 29 septembre 2019. « Je pense sincèrement que nous n’avons pas le tirage le plus compliqué, mais pas le plus facile non plus », a-t-il réagi après le tirage au sort effectué à l’Atomium de Bruxelles mercredi.

« Lors du dernier Euro, nous avons terminé à la quatrième place et nous avons manqué de peu la médaille », a commenté Van Kerckhove. « Nous allons donc essayer de faire mieux ». Pour l’Euro 2019, les Red Dragons ont été versés dans la poule B avec la Serbie, l’Allemagne, la Slovaquie, l’Espagne et l’Autriche. « Nous connaissons ces équipes. Peut-être moins l’Autriche car c’est une nation montante du volley mais je m’attends à une forte opposition face à eux. C’est un groupe très ouvert », a encore fait savoir le sélectionneur belge.

Toutefois, la Serbie devrait être l’adversaire le plus coriace pour les Belges. « Nous connaissons cette équipe depuis longtemps. C’est d’ailleurs face à eux que nous échouons au pied du podium en 2017. Une défaite encore fraîche dans l’esprit des joueurs. Mais il ne faut pas oublier non plus l’Allemagne, médaille d’argent lors du dernier Euro ».

Malgré la forte opposition, les Red Dragons tenteront de remporter leur poule. « Quand on joue à domicile, on joue pour finir premier. En plus, ça nous offrira un tirage avantageux en 8e de finale ».

Les quatre meilleures équipes de la poule B se croiseront avec les quatre meilleures de la poule D, celle des Pays-Bas. Et dans le cas où les deux pays hôtes venaient à se qualifier pour les huitièmes, ils ne pourront pas se rencontrer car chacun des deux pays devra disputer ce tour de la compétition à domicile.

Source: Belga