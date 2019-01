Macaulay Culkin parle de sa relation « normale » avec Michael Jackson

Interviewé par un podcast américain, Macaulay Culkin a parlé ouvertement de son amitié avec Michael Jackson, une relation qu’il a qualifiée de « normale ».

Il est loin le héros de « Maman, j’ai raté l’avion ». Macaulay Culkin a en effet 38 ans aujourd’hui, et il est revenu sur son époque d’enfant star lorsqu’il avait 10 ans, pour le podcast « Inside Of You » de Michael Rosenbaum.

On se souvient qu’à l’époque son immense popularité l’avait rapprochée de Michael Jackson. « Il m’a contacté parce qu’il se passait beaucoup de choses pour moi, grandes et rapides, et je pense qu’il s’est identifié à cela« , a-t-il expliqué.

« C’est presque facile de dire aujourd’hui que c’était bizarre ou quoi que ce soit d’autres, mais en fait, ça avait du sens », a-t-il poursuivi. « À la fin de la journée, nous étions amis. »

« Ce que je vivais à l’époque était sans comparaison », a ajouté Culkin. « Personne dans mon école catholique n’avait la moindre idée de ce que je vivais. Michael était quelqu’un qui avait vécu exactement la même chose et qui voulait s’assurer que je n’étais pas seul. »

L’acteur décrit d’ailleurs le ‘roi de la pop’ comme étant « très drôle », « doux » et « fun », ajoutant qu’ils faisaient souvent des blagues au téléphone. « Il était complètement hilarant, très jovial, vraiment drôle et un peu fou. Pour moi, c’était totalement normal et banal. »

Une relation paternelle plus compliquée

Macaulay Culkin a été élevé dans une grande famille et est allé dans une école catholique. Lors de ce podcast, il a décrit son père comme étant un « homme compliqué ».

Lorsque Rosenbaum lui a demandé de préciser sa réponse, il a ajouté: « Honnêtement, c’était un sale type. Franchement, il n’aurait jamais dû être père. »

« Je ne l’ai jamais entendu prononcer le mot ‘fier’. Quand mes frères et mes proches font quelque chose de vraiment bien, je me fais un devoir de dire que je suis fier d’eux, parce que c’est quelque chose que je n’ai jamais entendu pour moi. »

Culkin a ajouté qu’il n’avait pas parlé à son père depuis « 23 ans », ajoutant que son père avait tenté de renouer le contact il y a 18 ou 20 ans.