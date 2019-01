VIDEO. Le tube « Africa » sera joué jusqu’à la fin des temps dans le désert

Un artiste rend hommage au groupe Toto en diffusant son tube en boucle à l’infini.

Max Siedentopf a souhaité rendre hommage au groupe Toto à travers une installation bien particulière. L’artiste germano-namibien, de 27 ans, a décidé d’installer un lecteur MP3 dans le désert namibien. Relié à six enceintes fonctionnant à l’énergie solaire, celui-ci ne diffusera que « Africa » de Toto, titre sorti en 1982, qui est également la chanson la plus diffusée en 2017 avec plus de 440 millions de vues sur Youtube. « Je voulais rendre à la chanson l’hommage ultime et exposer physiquement » l’Afrique ‘en Afrique' », a expliqué Max Siedentopf à la BBC.

Diffusion à vie

L’installation artistique a été imaginée de sorte que la chanson soit diffusée en boucle pendant 55 millions d’années, soit l’âge du actuelle de ce désert. « La plupart des parties de cette installation ont été choisies pour être aussi durables que possible, mais je suis sûr que l’environnent désertique finira par dévorer l’installation ».

Une installation pas forcément appréciée par les Namibiens comme l’explique l’artiste: « Certains adorent ça et d’autres disent que c’est probablement la pire installation sonore de tous les temps. Je pense que c’est un excellent compliment ». Tout le monde n’aura d’ailleurs pas l’opportunité de découvrir où se trouve son ‘oeuvre ». « Seules les plus fidèles fans de Toto pourront trouver ce ‘trésor’ dans les sables », explique Max Siedentopf qui a publié une carte de la zone de recherche sur son site.