Les perruches femelles préfèrent les mâles intelligents

Il n’y a pas que le physique qui compte. C’est aussi vrai pour les perruches ondulées. D’après une étude, les femelles se tourneraient davantage vers les mâles intelligents.

Comment les couples de perruches ondulées se forment-ils ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre Carel ten Cate, éthologue de l’université de Leiden, et des chercheurs chinois. Les résultats de leur expérience sont parus dans un article de la revue Science, sortie le 11 janvier.

Los de leur recherche, ils ont pu constater que les femelles avaient un petit faible pour les mâles intelligents. Autrement dit, les mâles capables de résoudre les casse-têtes des scientifiques attiraient beaucoup l’attention de ces dames. Même s’ils n’étaient pas les favoris au départ.

Les mâles les moins aimés au départ ont été entraînés à récupérer de la nourriture

Carel ten Cate et son équipe ont fait des tests avec 17 perruches femelles et 34 mâles. Dans la première partie de l’étude, ils ont mis les femelles en contact avec les mâles et ont déterminé avec lequel chacune s’entendait le plus. Celui avec qui elle passait le plus de temps était considéré comme le « partenaire préféré ».

Les scientifiques ont ensuite mis de côté les prétendants ayant connu moins de succès. Ils les ont entraînés à ouvrir des boîtes remplies de graines selon deux méthodes. L’une d’elles, particulièrement difficile, nécessitait trois étapes avant d’accéder au repas.

Une fois l’apprentissage bien au point, Carel ten Cate a ensuite reproduit l’exercice en confrontant les mâles délaissés des femelles mais entraînés et les favoris novices en la matière. Bien entendu, les premiers s’en sont beaucoup mieux tirés que les seconds, tout cela sous l’œil des femelles perruches.

Les femelles ont changé d’avis

Et devinez lesquels sont devenus les favoris de ces dames ? Les mâles intelligents et capables de résoudre les casse-têtes proposés par les scientifiques. Devant « les bonnes compétences cognitives » des mâles dressés, les femelles ont revu leur jugement.

Afin de confirmer que l’intelligence est bien un critère de séduction, donc appliqué seulement aux mâles, l’éthologue a reproduit l’expérience qu’avec des femelles. Malgré la démonstration cognitive, les femelles sont restées sur leur premier choix de favorites.

Sur le site de l’université de Leiden, un article cite Carel ten Cate : «Pour la première fois, nous avons directement cherché à savoir si le comportement intelligent influençait le choix du partenaire». Les études menées jusqu’à présent admettaient d’autres variables pouvant influencer les résultats.

Toutefois, l’éthologue affirme qu’il est impossible de déterminer avec cette seule étude si les aptitudes cognitives sont déterminantes dans le choix du partenaire. Il explique : « Mais nous montrons que ces mécanismes sous-jacents existent dans le règne animal et que l’hypothèse peut donc être vraie ».