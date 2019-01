Ils passent leur vol assis par terre car leurs sièges n’existent pas

Une famille britannique qui revenait de Minorque en Espagne a eu une mauvaise surprise au moment d’embarquer dans l’avion. Les trois sièges qu’ils avaient réservés n’existaient tout simplement pas.

Mésaventure pour cette famille britannique qui revenant de vacances en Espagne. Au moment de monter dans l’avion qui devait les transporter de Minorque à Birmingham, ils se sont rendu compte que leurs sièges n’existaient tout simplement pas, relate la BBC. Le couple et leur petite fille de 10 ans avaient pourtant bien payé les 1.450€ nécessaires pour ce vol de la compagnie TUI.

Une fois tous les passagers installés, le personnel a annoncé à la famille qu’il ne restait qu’un siège de libre. Leur fille a été invitée à s’y asseoir alors que le couple de parents a dû passer le vol à même le sol de l’avion. Leur petite fille les rejoindra finalement plus tard car elle ne voulait pas rester toute seule.

Family had to sit on floor of TUI plane https://t.co/g2QWtVQJXM

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 13, 2019