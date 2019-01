Frissons garantis au festival de films Reel Rock Tour

Le Reel Rock Tour présente chaque année les meilleurs films d’escalade et d’alpinisme. Il débarque cette année en Belgique, avec trois dates : le lundi 21 à Bruxelles, le mardi 22 à Liège et le mercredi 23 à Anvers.



Au menu, des frissons aux quatre coins du monde et des images à couper le souffle. Race of The Nose plonge le spectateur dans la compétition la plus insensée du monde: le record de vitesse de l’ascension des 900 mètres d’El Capitan, dans le parc Californien de Yosemite. Valley of the Moon raconte comment des grimpeurs du désert jordanien du Wadi Rum développent une paroi de 550 mètres pour attirer des touristes et favoriser les rencontres interculturelles.

On trouvera aussi au programme Age of Ondra, au sujet de la voie d’escalade la plus difficile jamais parcourue, Queen Maud Land, où une équipe s’attaque aux sommets de l’Antarctique, et Up to speed, consacré à l’escalade de vitesse comme discipline du combiné olympique.