Ligue des Champions de volley (m) – Roulers va s’imposer à Francfort et décroche un premier succès dans sa poule

Roulers s’est imposé à Francfort au set en or, 3 sets à 2 (20-25, 17-25, 25-21, 25-21 et 8-15) pour le compte de la troisième des six journées de la phase de poules de la Ligue des champions de volley (messieurs), mardi en Allemagne dans le groupe A. Hendrik Tuerlinkcx a fini avec 26 points pour 17 à Matthijs Verhannean du côté de Roulers.

Les Flandriens, qui menaient deux sets à zéro, remportent ainsi finalement leur première rencontre dans cette poule avant de se déplacer à Kazan, le leader le 29 janvier. Roulers prend provisoirement la troisième place avec trois points au compteur. Ankara est 4e avec 2 points et se déplace à Kazan (6 pts) mercredi. Francfort est 2e avec 4 points.

La phase de poule se dispute jusque fin février. Les cinq vainqueurs de poule et les trois meilleurs deuxièmes accèderont aux quart de finales. A partir de ce moment, les confrontations seront à élimination directe (aller-retour).

Source: Belga