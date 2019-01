Les Belges à l’étranger – Batshuayi absent de la feuille de match de Valence, qualifié pour les 1/4 de Coupe du Roi

Sur le départ lors de ce mercato hivernal, Michy Batshuayi ne figurait pas sur la feuille de match de Valence qui recevait le Sporting Gijon mardi en huitième de finale retour de la Coupe du Roi. Battus 2-1 lors du match aller, les Valenciens se sont imposés 3-0 à domicile et ont ainsi décroché leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Santi Mina s’est montré décisif par deux fois en faisant trembler les filets à la 66e et à la 76e minute. Torres a rajouté une 3e rose à la 89e. Arrivé cet été en prêt en provenance de Chelsea, Batshuayi n’a pas vraiment convaincu en Espagne. Peu employé par son coach Marcelino, il n’a inscrit que trois buts dont un seul en Liga. Plusieurs clubs sont intéressés par le profil du Diable rouge qui devrait quitter l’Espagne lors de ce mois de janvier. L’AS Monaco semble le club le plus avancé dans les négociations comme le rapportent plusieurs médias français et espagnols.

Source: Belga