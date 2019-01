Le VAR disposera de la technologie pour la ligne de hors-jeu lors des playoffs

Le Conseil d’Administration de la Pro League réuni mardi à Bruxelles a approuvé la signature d’un contrat pour deux saisons avec l’entreprise Deltacast. L’entreprise liégeoise fournira la technologie pour la ligne de hors-jeu pour le VAR. Cette technologie sera utilisée à partir de fin mars, pour tous les matches des playoffs 1 et 2.

Cet accord avec Deltacast était dans l’air depuis un certain temps mais les négociations avaient été mises en stand by le mois dernier. On parlait alors d’un contrat sur cinq ans mais la Pro League a freiné et opté pour un accord de deux ans avec prolongation en option.

Cette technologie permettra à l’arbitre vidéo de pouvoir déceler plus facilement une position de hors-jeu, chose qu’il peut plus difficilement effectuer avec la technologie dont il dispose actuellement. La Pro League prendra contact demain avec le département arbitrage de l’URBSFA afin de commencer la formation le plus tôt possible de sorte que les arbitres vidéo soient prêts pour le début des Play-offs.

Un autre sujet à l’ordre du jour concernait le ballon de match officiel. L’appel d’offre lancé par la Pro League s’est révélé infructueux. Par conséquent, la Pro League n’utilisera pas de ballon officiel unique. Les clubs gardent ainsi actuellement la possibilité de faire leur propre choix.

Source: Belga