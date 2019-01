La Jordanie de Borkelmans invaincue dans son groupe, l’Australie se qualifie difficilement

La Jordanie a terminé le premier tour de la Coupe d’Asie de football invaincue et sans prendre le moindre but. Dans leur troisième match du groupe B, mardi, au stade Mohammed Bin Zayed d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), les troupes de Vital Borkelmans ont partagé 0-0 contre la Palestine. L’Australie, tenante du titre, est venue à bout de la Syrie 3-2 dans les derniers instants de la partie. Après avoir battu l’Australie (1-0) et la Syrie (2-0), la Jordanie était déjà qualifiée. Elle termine en tête du groupe avec 7 points. C’est la troisième fois que l’équipe jordanienne accède au 2e tour de la compétition, après 2004 et 2011 (élimination en quarts de finale).

La Jordanie jouera son 8e de finale dimanche au stade Al Maktoun de Dubai contre un troisième de groupe encore à déterminer. Dans l’autre rencontre, l’Australie, avec le gardien de Genk Danny Vukovic sur le banc, s’est difficilement imposée 3-2 sur la Syrie. Mabil (41e) et Ikonomidis (54e) ont par deux fois donné l’avantage aux ‘Socceroos’. La Syrie, qui avait toujours une chance de se qualifier, est revenue à égalité via Khribin (43e) et un penalty d’Al Soma (80e). Rogic a délivré l’Australie dans les arrêts de jeu (90e+3).

L’Australie termine deuxième avec 6 points. La Palestine, 2 points, peut encore terminer dans les quatre meilleurs troisièmes et accéder au tour suivant. La Syrie est éliminée.

Source: Belga