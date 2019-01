Jan Vertonghen heureux de se sentir enfin de nouveau footballeur

La déception des Spurs était grande, dimanche dernier après leur défaite, 0-1, contre Manchester United et son infranchissable dernier rempart David De Gea. Il y en avait pourtant un qui sans être bien sûr satisfait, était par contre soulagé, ainsi que Jan Vertonghen l’a avoué mardi dans une interview publiée sur le site du club londonien. « J’ai été deux fois blessé (aux ischio-jambiers et à la cuisse, ndlr), mais c’était de la pure malchance », a en effet déclaré le Diable Rouge qui en tout aura manqué dix-huit matches. « Maintenant je suis physiquement à 100 %, et j’espère bien que ces soucis de santé sont désormais définitivement derrière moi. J’ai en tout cas tenu tout le match sans aucun problème. J’en suis très heureux. Je me sens enfin de nouveau footballeur à part entière. Il me reste juste à retrouver la forme de la saison dernière, et ce sera parfait… »

La défaite de dimanche ne paraît pas tellement contrarier le recordman de sélections (110) en équipe nationale. « Parce qu’elle n’affecte pas notre moral, ni notre confiance », se justifie-t-il. « On est toujours en course sur quatre fronts, et il n’y a aucune raison de déprimer. On a certes perdu, mais cela ne remet pas la qualité de notre jeu en question. Je suis sûr qu’on va réaliser une très bonne saison. Je sens d’ailleurs tout le monde déjà très concentré sur le derby de dimanche (17h00) à Fulham… »

Troisième de la Premier Ligue à neuf points de Liverpool après 22 journées, Tottenham affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Crystal Palace en seizièmes de finale de la FA Cup, et Chelsea en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue, après avoir gagné le match-aller 1-0.

Source: Belga