Brexit – Theresa May appelle les députés à « respecter » le résultat du référendum

La Première ministre britannique Theresa May a une nouvelle fois appelé mardi soir les députés de la Chambre des Communes à approuver l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. « Nous avons le devoir de respecter » le résultat du référendum, a-t-elle insisté. Le 23 juin 2016, le camp du « Leave » (Partir) avait remporté avec 51,9% des voix exprimées le vote sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne.

Malgré les appels de Mme May, les députés rejetteront probablement dans la soirée l’accord de divorce qu’elle a négocié avec les Européens. La Première ministre a répété que ce deal était le meilleur possible et qu’il était utopique de croire que l’UE accepterait de rouvrir des négociations.

La décision que prendront les députés ce soir définira l’avenir du pays pour les « décennies à venir », a insisté Mme May. « Un vote contre ce deal est un vote pour l’incertitude et la division », a-t-elle conclu.

Source: Belga