Brexit – La chambre des Lords approuve une motion hostile à l’accord de Theresa May

La chambre des Lords britannique a déjà infligé un sérieux camouflet à l’accord de Brexit conclu par la Première ministre Theresa May avec l’UE et mis en garde contre les dangers d’une sortie sans compromis, lors du vote d’une motion adoptée par 321 voix contre 152 lundi soir. Une majorité de 169 membres de la chambre des Lords a approuvé cette motion mettant en garde contre le risque que l’accord controversé endommage la prospérité du Royaume-Uni, sa sécurité interne et son influence mondiale.

Après un débat marathon de trois jours, la motion adoptée presse aussi les députés à rejeter une sortie de l’UE sans accord.

Ce revers pour le gouvernement – affaibli – de Mme May survient la veille d’un vote crucial à la chambre des Communes mardi soir sur l’accord de sortie tel qu’établi avec l’UE.

Source: Belga