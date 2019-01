Brexit – « La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques » (Charles Michel)

Le gouvernement fédéral « se prépare et prend des mesures concrètes » en prévision d’une éventuelle absence d’accord (no deal) sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a indiqué mardi soir le Premier ministre Charles Michel sur Twitter, peu après le rejet par le parlement britannique du deal sur le Brexit négocié avec les Européens. « La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques », a précisé le chef du gouvernement fédéral à Belga. « Les 27 ont affirmé que l’accord sur la table était le seul possible. C’est désormais aux Britanniques d’assumer les conséquences de leur choix », a-t-il poursuivi, en précisant qu’il suivrait attentivement le débat qui se tiendra dans les prochains jours au Royaume-Uni.

D’après M. Michel, un hard Brexit (sans accord, ndlr) peut encore être évité.

Le gouvernement fédéral reste pleinement mobilisé pour défendre les droits des citoyens et des entreprises, a-t-il précisé.

Le ministre des Finances, Alexander De Croo, a de son côté précisé que les services des douanes accéléreront leurs préparatifs dans les prochains jours pour aider au mieux les entreprises belges en cas de no deal.

